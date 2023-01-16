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Питерец.ру » Общество » Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам

Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам

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Опубликовал: Anton78
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Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам

Власти Санкт-Петербурга вспоминают о ветеранах только по праздникам и ненадолго, а реальные проблемы пожилых граждан не решают, считает жительница блокадного Ленинграда Людмила Федоровна Озерова.

Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым регулярно рассказывают о своей «любви» к блокадникам и ветеранам, обещают улучшить условия жизни для пенсионеров в Петербурге, но на деле ничего не происходит.

 По словам Озеровой, о ветеранах власти Северной столицы вспоминают только по праздникам, а потом сразу же забывают, не обращая внимания на проблемы, которые сильно осложняют жизнь всем петербуржцам.

«Пофотографируют нас, чаем напоят, скажут, как мы важны. А потом снова на полгода забывают о нас. Лучше бы бытовые проблемы помогали решать. Уборка снега ужасная, дворы мусором завалены, ко врачу записаться очень сложно», — резюмировала блокадница.

Стоит отметить, что, несмотря на показную заботу о блокадниках, реальная поддержка от Смольного остается несущественной. Так, ранее СМИ обратили внимание, что сумма финансовой помощи от петербургских властей оставалась неизменной с 2021 года.

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