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Питерец.ру » Общество » В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб

В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб

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Опубликовал: Anton78
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В Смольном продолжают игнорировать проблему критического износа труб

В Петербурге в результате прорыва теплосети на улице Дыбенко четыре человека получили ожоги. При губернаторе Александре Беглове проблемы изношенности теплосетей достигли критической точки, петербуржцы рискуют «свариться заживо» из-за бездействия Смольного.

В результате прорыва труб около дома номер 26 по улице Дыбенко четыре человека получили ожоги голеностопов. СМИ сообщают, что травмы получили 65-летний мужчина, две девушки 20-25 лет и молодой человек.

Эксперты уже давно заявляют об износе системы теплосети в Северной столице. Однако чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимают действий для решения проблемы. В 2021 году заявлялось, что износ петербургских теплосетей составляет 44%, а 28% труб требуют замены из-за истечения срока эксплуатации.

С моменты прихода Беглова на должность губернатора многие проблемы Петербурга превратилась в системные. В СМИ регулярно сообщают о горожанах, которые стали жертвами «кипящих гейзеров». В 2019 году после прорыва трубы в Красносельском районе погибла женщина, а в феврале 2021 года серьезные ожоги получили двое горожан после прорыва трубы теплоснабжения. Также в этом же году на проспекте Маршала Жукова были госпитализированы три человека, в том числе – ребенок. Причина – та же: прорыв.

В городе на Неве с каждым годом фиксируется все больше коммунальных аварий, в результате которых горожане остаются без воды и отопления. Однако власти Петербурга не предпринимают эффективных действий для решения проблемы.

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