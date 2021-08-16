“Передергивание и искажение фактов” – политические пиарщики против звезд шоу-бизнеса

Представители шоу-бизнеса часто попадают в поле зрения политтехнологов. Громкое имя делает их привлекательной мишенью для манипуляций. Зачастую известные люди даже не подозревают о том, что их используют, и уж тем более, не дают на это своего согласия.

Чего только стоит ситуация с радиоведущей Аллой Довлатовой. Алла всего лишь одобрила инициативу в поддержку пенсионеров города Санкт-Петербург, но политтехнологи и люди, которые щедро оплачивают их работу, извратили ситуацию до неузнаваемости.

На этом фоне многие артисты публично объявили о своей аполитичности. Яркий пример позиции артистов: Юлии Ковальчук, Тимура Родригеза, Анны Плетневой. Политика для них стала табу и принимать участие в политических играх они отказываются.

Это легко понять, потому что после работы политтехнологов доказать свою непричастность к политике становится почти невозможно. Люди, которые стоят за этими процессами, не имеют каких-либо морально-этических принципов и готовы идти за свои до конца.

Тут действует золотое правило любых манипуляций – нападай первым! Сегодня политтехнологи обвиняют в махинациях Смольного и используют артистов в качестве живого щита, прикрываясь которым пытаются продвигать в прессу изначально лживые идеи.

Как прокомментировала ситуацию группа Земляне:

«Мы поддерживаем пенсионеров не просто тем, что мы посулы будущего, нас изберите, а мы потом вас будем поддерживать и завоевывать пенсии. Мы выступали на всех концертах, которые были - «блокадникам», ветеранам блокады, ветеранам войны. Мы выступали на концертах героев ОМОНовцев и героев МВД».

Получается, что если Алла Довлатова работает на «Русском Радио», то и говорить теперь можно от его лица. Но это не так! Людям не нужны посредники, что бы помогать пенсионерам и ветеранам – они делают это самостоятельно и без чужого участия.