«Городским властям дела нет»: блокадница Немышева рассказала о безразличии Смольного к ветеранам

Власти Петербурга вспоминают о ветеранах Великой Отечественной войны и жителях блокадного Ленинграда лишь перед памятными датами и торжествами, заявила блокадница Людмила Александровна Немышева.

Большую часть года Смольный будто бы не видит сложностей, с которыми сталкиваются пожилые люди. Немышева посетовала, что в городе даже не предусмотрен круглогодичный бесплатный проезд на общественном транспорте Петербурга.

«О нас вспоминают только перед какими-то датами и праздниками. Все остальное время до проблем блокадников, как и других ветеранов, городским властям дела нет. У меня подруга в Москве живет и там проезд в общественном транспорте для жителей блокадного Ленинграда бесплатный в любое время, нам же в Петербурге положена только жалкая компенсация», – сказала она.

Кроме того, Немышева жалуется и на сам общественный транспорт. Автобусы приходится ждать порой дольше получаса, а остановки завалены сугробами, через которые пенсионерам сложно перебираться.

Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова, Смольный так и не переселил блокадников из ветхого и аварийного жилья, и не предоставил им обещанные квартиры. Так в мае минувшего года в Великом Новгороде умер депортированный из блокадного Ленинграда по национальному признаку и реабилитированный после войны Алексей Матикайнен, ожидавший квартиры в родном Петербурге 40 лет.