Администрация Северной столицы продолжает хвастаться своей активной подготовкой к празднованию к 9 Мая. Однако эти действия лишь раздражают людей, которые не раз говорили о пренебрежении властей к пожилым гражданам.

Правительство города опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отчет о мероприятиях, которые прошли на территории у Дома ветеранов войны и труда № 1 в Павловске и у Дома-интерната ветеранов войны и труда № 2. Но своим постом Смольный вызвал лишь шквал критики со стороны пользователей.

Одна из местных жительницы рассказала, что ее мать — малолетний узник — получила от властей подарок в виде «пакетик самых дешевых макарон и маленькую 0.5 бутылочку подсолнечного масла». По ее словам, они потратили больше средств на дорогу до мероприятия.

Петербуржцы наблюдают за вышеуказанной тенденцией со стороны действующего губернатора Александра Беглова и его команды в течение последних лет. Они вспоминают о ветеранах лишь в преддверии Дня Победы. В остальное время им приходится надеяться лишь на помощь близких, НКО или волонтеров.