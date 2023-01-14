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Питерец.ру » Общество » Ливневки Петербурга не справляются с нагрузкой после начала оттепели в городе

Ливневки Петербурга не справляются с нагрузкой после начала оттепели в городе

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
moika78.ru
Ливневки Петербурга не справляются с нагрузкой после начала оттепели в городе

Пешеходы и водители Санкт-Петербурга столкнулись с большим количеством воды на тротуарах и проезжей части с приходом оттепели в город. Чиновники Смольного вместе с главой администрации Александром Бегловым в очередной раз продемонстрировали неудовлетворительные результаты в области решения коммунальных проблем.

Городские СМИ опубликовали фотографии с подтопленными улицами, где уже
образовывались небольшие «речки и озера». С трудностями во время передвижения по Петербургу сталкиваются все — как водители, так и пешеходы.

Фото: moika78.ru

Также стало известно, что синоптики прогнозируют усиление сырости на улицах города в течение всей следующей недели. Это приведет к тому, что весь не убранный коммунальщиками Смольного снег растает и окажется на дорожном полотне. К тому, же местные жители уже начали получать травмы из-за гололеда на тротуарах, так как во многих районах Северной столицы соответствующие участки не обработаны песочно-солевой смесью.
Журналисты также добавили, что появление луж является маркером плохого качества работы ливневок. Беглов и его команда так и не выполнили свое обещание от 2019 года о модернизации устаревшей канализационной системы города.

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