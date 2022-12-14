Жители Петербурга пожаловались на некачественную уборку снега в зонах платной парковки

Петербуржцы вынуждены платить за парковку в центре Северной столицы. Но и эти зоны завалены снегом из-за некачественной уборки со стороны местных коммунальных служб.

Журналисты напомнили о том, что расширение зон платных парковок в Санкт-Петербурге спровоцировало большое количество проблем для местных автовладельцев. Такие площадки были внедрены в Центральном и Адмиралтейском районах. Позднее они должны появиться в Петроградском и Василеостровском районах.

Из-за этих действий общее количество стоянок для машин сильно сократилось, а горожане стали жаловаться на перегруженность местных дворов. Все это углубляет конфликты между людьми.

Система оплаты платных парковок подвергалась критике не только от населения, но и от экспертов. Последние не раз говорили о неработающих приложениях и паркоматах. Из-за этого добросовестные водители не раз получали штрафы, так как они не смогли оплатить стоянку.

Однако с наступлением зимы в городе появилась еще одна проблема — места для стоянок оказались завалены снегом из-за халатности коммунальных служб и Смольного во главе губернатора Александра Беглова. Такая ситуация уже произошла в районе 5-й Советской улицы.

«Приехав сегодня с работы, объехав круг, не нашел места где встать! Что это за отношение к людям? Почему дороги убираются, а весь снег сметается к машинам? В итоге все больше, больше и больше наступает на платные места, мною проплаченные. Платные места съедены снегом!» — заявил один из жителей Северной столицы.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский ранее посчитал «издевательским» отказ местной администрации на его предложение увеличить время льготной парковки у поликлиник и школ.