ента новостей

18:03
Пенсионерка из деревни Старая перевела мошенникам почти 650 тысяч рублей
18:00
В Гатчине пенсионерка отдала мошенникам 140 тысяч рублей
17:55
Почему Российские школьники выбирают креативную среду и какие ценности видят подростки – мультимедиа проект «Билет в будущее» провел исследование среди школьников в 2022 году
17:51
В Пушкине прокуратура помогла петербурженке взыскать компенсацию за падение на льду
17:49
В Мариинском дворце вручили почётные знаки за особые заслуги перед Петербургом
17:47
Жители Петербурга пожаловались на некачественную уборку снега в зонах платной парковки
16:17
Ленобласть расширяет экономическиее связи с Белоруссией
16:12
В Ленобласти полицейские задержали группу ночных налётчиков
13:57
В Петербурге задержан мужчина за кражу автомобиля
13:41
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего сибиряка
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве
13:17
В Петербурге задержали лжепродавца услуги «полёт на воздушном шаре»
13:13
Возле станции Кушелевка электричка насмерть сбила молодого парня
12:42
В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика
12:33
В Бокситогорске в квартире обнаружено тело связанной пенсионерки с пакетом на голове
12:29
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в аппонента из травмата
11:32
На Васильевском острове двое рабочих упали в шахту лифта
10:39
Пришлось вводить ограничения
09:30
В Кронштадте завершается акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий
09:28
Петербургские единороссы собрали средства для бездомных животных в ходе новогодней благотворительной акции
09:18
Как спасти ювелирный бизнес
09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
08:42
Ревакцинация продолжается
20:33
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95
19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе
19:00
Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»
18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
18:51
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны
18:48
Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту
18:46
Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Жители Петербурга пожаловались на некачественную уборку снега в зонах платной парковки

Жители Петербурга пожаловались на некачественную уборку снега в зонах платной парковки

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Жители Петербурга пожаловались на некачественную уборку снега в зонах платной парковки

Петербуржцы вынуждены платить за парковку в центре Северной столицы. Но и эти зоны завалены снегом из-за некачественной уборки со стороны местных коммунальных служб.

Журналисты напомнили о том, что расширение зон платных парковок в Санкт-Петербурге спровоцировало большое количество проблем для местных автовладельцев. Такие площадки были внедрены в Центральном и Адмиралтейском районах. Позднее они должны появиться в Петроградском и Василеостровском районах.

Из-за этих действий общее количество стоянок для машин сильно сократилось, а горожане стали жаловаться на перегруженность местных дворов. Все это углубляет конфликты между людьми.

Система оплаты платных парковок подвергалась критике не только от населения, но и от экспертов. Последние не раз говорили о неработающих приложениях и паркоматах. Из-за этого добросовестные водители не раз получали штрафы, так как они не смогли оплатить стоянку.

Однако с наступлением зимы в городе появилась еще одна проблема — места для стоянок оказались завалены снегом из-за халатности коммунальных служб и Смольного во главе губернатора Александра Беглова. Такая ситуация уже произошла в районе 5-й Советской улицы.

 «Приехав сегодня с работы, объехав круг, не нашел места где встать! Что это за отношение к людям? Почему дороги убираются, а весь снег сметается к машинам? В итоге все больше, больше и больше наступает на платные места, мною проплаченные. Платные места съедены снегом!» — заявил один из жителей Северной столицы.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский ранее посчитал «издевательским» отказ местной администрации на его предложение увеличить время льготной парковки у поликлиник и школ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-02-2017, 10:28
Проблемы платной парковки
4-03-2016, 08:38
Доходы от платных парковок
2-03-2016, 10:16
Концессия платных парковок
4-08-2016, 09:39
Выгода платных парковок
12-09-2015, 08:58
Финны «попали под санкции» на платных парковках Петербурга
4-09-2015, 10:37
Разумное предложение по поводу платных парковок

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
235
Вчера, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
267
Вчера, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
199
12-12-2022, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
212
12-12-2022, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх