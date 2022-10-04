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Питерец.ру » Общество » Забытое обещание Беглова заменить старые ливневки обернулось для Петербурга новыми «потопами»

Забытое обещание Беглова заменить старые ливневки обернулось для Петербурга новыми «потопами»

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Забытое обещание Беглова заменить старые ливневки обернулось для Петербурга новыми «потопами»

Очередной циклон напомнил жителям Санкт-Петербурга о невыполненном обещании губернатора Александра Беглова заменить устаревшие системы ливневых канализаций.

После сильных ливней город на Неве вновь затопило. Огромные лужи, напоминающие озера, образовались на тротуарах и проезжей части. Причиной очередного «потопа» стали старые и неисправные ливневки, которые Беглов обещал модернизировать еще в 2019 году, когда участвовал в выборах на пост губернатора.

С тех пор градоначальник и его подчиненные так проблему и не решили, а тем временем портал «Наш Санкт-Петербург» продолжает разрываться от жалоб горожан на невозможность нормально передвигаться по улицам.

«На участке дороги Объездное шоссе (от ул. Петра смородина и далее) огромные лужи на проезжей части, отсутствуют ливневки и нет тротуаров. Этот участок дороги является единственным проходом детей в школу №133 от ЖК Охта-Хаус. Дети пробираются к школе подвергаясь огромной опасности», — сообщила жительница муниципального округа Большая Охта в Красногвардейском районе.

«Постоянное скопление большого количества воды после осадков», — написал петербуржец, проживающий в муниципальном округе Малая Охта.

«На протяжении двух лет образуются лужи на въезде в ЖК Зеленый квартал. Очевидно, что есть ошибки в устройстве дорожного полотна. Просьба устранить», — отметила одна из жительниц муниципального округа Пулковский.

Стоит отметить, что подобные возмущения от жителей Северной столицы звучат все чаще, однако Беглов и чиновники Смольного предпочитают игнорировать этот и другие волнующие петербуржцев вопросы.

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