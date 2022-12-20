В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России

В Петербурге отметили 105-летие со дня образования органов записи актов гражданского состояния России. Сотрудников городских отделов ЗАГС во дворце «Малютка» поздравил спикер парламента Александр Бельский.
Александр Бельский поблагодарил Комитет по делам записи актов гражданского состояния, напомнив о его активном участии в решении вопросов регистрации брака у мобилизованных петербуржцев. Так, при поддержке депутатов Законодательного Собрания и содействии ведомства 12 октября в Сестрорецке состоялось бракосочетание 48 пар из Санкт-Петербурга и ряда других регионов. В целом, с момента объявления частичной мобилизации отделы ЗАГС города организовали ускоренную регистрацию более 900 браков.
Спикер парламента выразил надежду на разрешение выездных бракосочетаний, в том числе в стенах Мариинского дворца. Напомним, соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» предложили петербургские парламентарии.
В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксана Маталина. Коллективы районных отделов ЗАГС города получили Почетные грамоты Председателя Законодательного Собрания.
Отметим, в 1959 году в Ленинграде был открыт первый в СССР дворец бракосочетания. Кроме того, здесь впервые состоялась торжественная церемония регистрации рождения, а впоследствии был создан первый и единственный в стране дворец торжественной регистрации рождения. Петербургские органы ЗАГС одними из первых в России обеспечили предварительную запись для подачи заявлений на вступление в брак и стали принимать их через Интернет.