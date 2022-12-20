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В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России

В Петербурге отметили 105-летие со дня образования органов записи актов гражданского состояния России. Сотрудников городских отделов ЗАГС во дворце «Малютка» поздравил спикер парламента Александр Бельский.

– С одной стороны вашу работу отличает строгость, торжественность. А с другой – это теплота, внимательное и человеческое отношение к людям. Мы не можем обойтись без вас, – отметил он.

Александр Бельский поблагодарил Комитет по делам записи актов гражданского состояния, напомнив о его активном участии в решении вопросов регистрации брака у мобилизованных петербуржцев. Так, при поддержке депутатов Законодательного Собрания и содействии ведомства 12 октября в Сестрорецке состоялось бракосочетание 48 пар из Санкт-Петербурга и ряда других регионов. В целом, с момента объявления частичной мобилизации отделы ЗАГС города организовали ускоренную регистрацию более 900 браков.

Спикер парламента выразил надежду на разрешение выездных бракосочетаний, в том числе в стенах Мариинского дворца. Напомним, соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» предложили петербургские парламентарии.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксана Маталина. Коллективы районных отделов ЗАГС города получили Почетные грамоты Председателя Законодательного Собрания.

Отметим, в 1959 году в Ленинграде был открыт первый в СССР дворец бракосочетания. Кроме того, здесь впервые состоялась торжественная церемония регистрации рождения, а впоследствии был создан первый и единственный в стране дворец торжественной регистрации рождения. Петербургские органы ЗАГС одними из первых в России обеспечили предварительную запись для подачи заявлений на вступление в брак и стали принимать их через Интернет.

Источник: ЗАКС
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