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Спикер парламента: Центр им. Г.И. Турнера – ведущий в системе здравоохранения страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Спикер парламента: Центр им. Г.И. Турнера – ведущий в системе здравоохранения страны

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера. 

Вместе с директором института Сергеем Виссарионовым он осмотрел отделения тазобедренных суставов, костной патологии и артрогриппоза, возможности лучевой диагностики и лаборатории аддитивных технологий. Также они пообщались с пациентами.

– Безусловно, центр занимает ведущие позиции в системе здравоохранения нашей страны. Разработанные им технологии используются и за рубежом, что говорит о его мощной научной базе. В целом в Петербурге много учреждений, которые лидируют в своей отрасли. На наш город всегда равнялись остальные российские регионы. Когда мы говорим о детской травматологии и ортопедии, то Центр имени Турнера, пожалуй, является одним из лидеров не только в городе и стране, но и во всем мире, – отметил спикер парламента.

Напомним, 29 сентября этого года институт отметил свое 90-летие. В торжественном мероприятии принял участие депутат Александр Ржаненков, который поздравил коллектив от имени петербургского парламента и вручил сотрудникам Благодарности Законодательного Собрания.

Сегодня НМИЦ имени Г. И. Турнера является одной из ведущих организаций в области детской травматологии и ортопедии. Кроме того, центр занимается подготовкой научно-медицинских кадров. В числе направлений его деятельности – проведение операций и диагностики, оказание консультативной помощи, разработка имплантатов, внедрение технологий для лечения детей со сложными ортопедическими патологиями.

Источник: ЗАКС
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