Александр Бельский встретился с юными хоккеистами из Донецка

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский встретился в Мариинском дворце с юными спортсменами хоккейного клуба «Донецк» (ДНР). Ребята приехали в Санкт-Петербург в середине сентября на учебно-тренировочные сборы и одержали победу в турнире «Мы вместе», который прошел в Зеленогорске 2 октября.
Александр Ходосок рассказал, что сейчас решается вопрос о продлении тренировок хоккеистов до 25 октября и организации в Петербурге еще одного турнира «Мы вместе».
Отметим, поездка организована депутатами Александром Ходоском и Юрием Гладуновым по поручению спикера парламента. Программа визита включает не только спортивные мероприятия, но и посещение достопримечательностей Северной столицы. В том числе для ребят провели экскурсию по Мариинскому дворцу.