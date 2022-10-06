Александр Бельский встретился с юными хоккеистами из Донецка

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский встретился в Мариинском дворце с юными спортсменами хоккейного клуба «Донецк» (ДНР). Ребята приехали в Санкт-Петербург в середине сентября на учебно-тренировочные сборы и одержали победу в турнире «Мы вместе», который прошел в Зеленогорске 2 октября.

– Мы с коллегами старались сделать так, чтобы вам было максимально комфортно и уютно. Понимаем, как за это неспокойное время вы соскучились по льду. Обстановка в Донецке сейчас сложная и совсем не располагает к занятиям спортом. Именно поэтому мы пригласили вас к нам в Зеленогорск – символическое место для всех хоккеистов. Здесь недалеко – в Сестрорецке – жил и работал выдающийся тренер и спортсмен Всеволод Бобров. В этом году мы отмечали его 100-летие. Это гордость нашего города и всей страны. Уверен, энергия и заряд этих мест обязательно передадутся вам. Вы еще покажете высокий класс на соревнованиях самого различного уровня, – сказал спикер парламента.

Александр Ходосок рассказал, что сейчас решается вопрос о продлении тренировок хоккеистов до 25 октября и организации в Петербурге еще одного турнира «Мы вместе».

Отметим, поездка организована депутатами Александром Ходоском и Юрием Гладуновым по поручению спикера парламента. Программа визита включает не только спортивные мероприятия, но и посещение достопримечательностей Северной столицы. В том числе для ребят провели экскурсию по Мариинскому дворцу.