При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев

Промежуточные результаты работы депутатов по поддержке мобилизованных были озвучены в понедельник на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка.

– Наши депутаты практически ежедневно работают с мобилизованными. За три недели были решены 800 обращений. Это оформление документов, долговые обязательства, вопросы к нотариусам, заключение браков. Все бойцы получили необходимые разъяснения и помощь. Очень большая работа проделана, – сказал на заседании председатель комиссии Константин Чебыкин.

Он поблагодарил депутатов, сотрудников аппарата, представителей комитетов за сплоченную работу в данном направлении.

Напомним, при содействии депутатов в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области был организован прием нотариусов, службы судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата ЗС СПб. ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрировал вне очереди сразу 48 браков мобилизованных и их избранниц.