ента новостей

13:22
В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»
13:20
Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах
13:09
В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения из окна седьмого этажа
11:57
При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев
11:21
Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами
11:07
Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства
10:40
Учителя могут использовать WhatsApp
10:39
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля
10:33
В Петербурге в ходе конфликта мужчине стреляли в спину
10:20
Популярность идей Путина растет
10:19
В центре Петербурга задержан дебошир, стрелявший из аэрозольного пистолета
10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
10:08
Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА
09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
09:29
Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола
09:27
Дети мобилизованных получат льготы
09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
18:18
«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования
15:04
Выставка «М. – СПб.»
12:36
В Ленобласти лже-сотрудники пенсионного фонда лишили пенсионерку накоплений
12:28
По факту ДТП с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело
12:23
В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
12:16
В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев

При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев

0
70
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев

Промежуточные результаты работы депутатов по поддержке мобилизованных были озвучены в понедельник на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка.

– Наши депутаты практически ежедневно работают с мобилизованными. За три недели были решены 800 обращений. Это оформление документов, долговые обязательства, вопросы к нотариусам, заключение браков. Все бойцы получили необходимые разъяснения и помощь. Очень большая работа проделана, – сказал на заседании председатель комиссии Константин Чебыкин. 

Он поблагодарил депутатов, сотрудников аппарата, представителей комитетов за сплоченную работу в данном направлении.

Напомним, при содействии депутатов в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области был организован прием нотариусов, службы судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата ЗС СПб. ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрировал вне очереди сразу 48 браков мобилизованных и их избранниц. 

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2022, 16:37
В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов
13-10-2022, 13:42
Петербургские резервисты завершили первый этап боевой подготовки
10-10-2022, 11:41
Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов
11-10-2022, 17:26
Депутаты оказывают комплексную поддержку петербургским резервистам
27-06-2022, 12:11
Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку
12-09-2022, 18:32
Комиссия поддержала кандидатуры депутатов в состав Городской конкурсной комиссии по благоустройству

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
68
Сегодня, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
56
Сегодня, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
60
Сегодня, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
0
234
15-10-2022, 22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
Наверх