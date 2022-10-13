Петербургские резервисты завершили первый этап боевой подготовки

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил сегодня строевой смотр резервистов. Призванные в ходе частичной мобилизации на Северо-Западе России бойцы прошли первый этап подготовки в Мобилизационном центре в Ленинградской области. Теперь новые подразделения приступают к боевому слаживанию. Вплоть до особого распоряжения командования они будут находиться на территории региона.Поддержать земляков в Мобилизационный центр приехали также Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, депутат Государственной Думы Александр Тетердинко и депутат петербургского парламента Константин Чебыкин.

Спикер петербургского парламента отметил, что помощь резервистам в решении насущных проблем и забота о благополучии их семей – безусловный приоритет в работе законодательной власти города. При содействии Законодательного Собрания города в Мобилизационном центре организован прием нотариусов, службы судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата ЗС СПб. Накануне ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрировал вне очереди сразу 48 браков.

– От всего сердца поздравляю бойцов, которые вчера расписались со своими избранницами. Замечательные получились свадьбы. Уверен, что жены обязательно дождутся своих воинов. Потому что есть много людей мужского пола, но настоящие мужики сейчас здесь. Спасибо вам за то, что вы не бегали, не скрывались, а пошли честно защищать свою Родину. Мы всегда будем с вами. Всегда будем помогать вам и вашим семьям. Любые обращения от ваших жен, матерей, детей будут рассматриваться в первую очередь. Будьте за это спокойны, и возвращайтесь все с победой, – сказал резервистам Александр Бельский.

В минувшую среду Законодательное Собрание СПб обратилось к Губернатору города с просьбой выделить средства на дополнительное снаряжение для мобилизованных петербуржцев. Ранее был принят закон, который позволил Правительству города ввести целый ряд мер социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации.

– Сегодня наше Отечество находится на переломном этапе своего развития. От вашей слаженной профессиональной и результативной боевой работы зависит очень много –будущее нашей страны. Если на тех рубежах мы не остановим неонацистскую нечисть, они придут сюда, придут в наши города и села, придут в наши дома. Их к этому готовили. Они этого хотят. И мы должны их остановить, – сказал, обращаясь к бойцам, депутат Государственной Думы Александр Тетердинко.

Парламентарий поблагодарил резервистов за мужественное решение встать в ряды Вооруженных Сил России.