Петербургские резервисты завершили первый этап боевой подготовки

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил сегодня строевой смотр резервистов. Призванные в ходе частичной мобилизации на Северо-Западе России бойцы прошли первый этап подготовки в Мобилизационном центре в Ленинградской области. Теперь новые подразделения приступают к боевому слаживанию. Вплоть до особого распоряжения командования они будут находиться на территории региона.Поддержать земляков в Мобилизационный центр приехали также Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, депутат Государственной Думы Александр Тетердинко и депутат петербургского парламента Константин Чебыкин.
Спикер петербургского парламента отметил, что помощь резервистам в решении насущных проблем и забота о благополучии их семей – безусловный приоритет в работе законодательной власти города. При содействии Законодательного Собрания города в Мобилизационном центре организован прием нотариусов, службы судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата ЗС СПб. Накануне ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрировал вне очереди сразу 48 браков.
В минувшую среду Законодательное Собрание СПб обратилось к Губернатору города с просьбой выделить средства на дополнительное снаряжение для мобилизованных петербуржцев. Ранее был принят закон, который позволил Правительству города ввести целый ряд мер социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации.
Парламентарий поблагодарил резервистов за мужественное решение встать в ряды Вооруженных Сил России.