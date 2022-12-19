ента новостей

10:57
Защититесь от гриппа
10:28
Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде
10:25
Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести
10:10
Рыбаков не останавливают запреты
10:05
В Петербурге ликвидировано сразу четыре покерных клуба
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
09:48
На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб
09:35
В парке «Остров фортов» открылась «Морская зимняя сказка»
15:13
Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич
14:29
Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске
14:19
В Выборге пенсионера после звонка лжебанкира потеряла 900 тысяч рублей
13:57
В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета
13:46
В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину
13:25
В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением
10:40
В Кудрово тушили пожар в частном доме
10:29
В Сертолово тушили пожар в гаражном кооперативе 
14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
13:52
В Петербурге автоледи на каршеринге перевозила почти 1 кг психотропного средства
13:16
В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой
13:12
В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах
12:56
На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана
12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
12:36
В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины
12:32
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое
09:47
Китайцы активизировались
09:05
Дрозденко под санкциями
08:25
Что с турпотоком?
20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Рыбаков не останавливают запреты

Рыбаков не останавливают запреты

0
38
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
m.saint-petersburg.ru
В Петербурге продолжают бороться с рыбаками, выходящими на лед

Любовь к зимней рыбалке бывает настолько сильной, что побуждает рыбаков совершать необдуманные поступки. Эти люди выходят на тонкий лед в момент запретов. Сотрудникам МЧС приходится проводить рейды. При этом используются специальные системы и даже беспилотники.

Спасатели предупреждают рыбаков об опасности. Но некоторых смельчаков такие заверения не останавливают. Эти фанаты зимней рыбалки все равно продолжают заниматься своим любимым делом.

Рыбаки уверены, что не попадут в опасную ситуацию. Однако реальность нередко оказывается иной. По данным «Питерец.ру», в этом сезоне спасатели оказали помощь уже 12 рыбакам. В отношении нарушителей составляют административные протоколы. Самым злостным нарушителям выписывают штрафы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-12-2021, 08:20
Опять спасали рыбаков
28-03-2018, 06:57
Отчаянные петербургские рыбаки
5-02-2022, 10:59
И снова эти рыбаки…
21-12-2020, 08:31
Они все равно рыбачат
16-01-2017, 09:26
Отчаянные рыбаки
24-12-2016, 10:05
Отчаянные рыбаки

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
34
Сегодня, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
0
151
17-12-2022, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
0
194
16-12-2022, 20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
0
184
16-12-2022, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
Наверх