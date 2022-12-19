Рыбаков не останавливают запреты

Любовь к зимней рыбалке бывает настолько сильной, что побуждает рыбаков совершать необдуманные поступки. Эти люди выходят на тонкий лед в момент запретов. Сотрудникам МЧС приходится проводить рейды. При этом используются специальные системы и даже беспилотники.

Спасатели предупреждают рыбаков об опасности. Но некоторых смельчаков такие заверения не останавливают. Эти фанаты зимней рыбалки все равно продолжают заниматься своим любимым делом.

Рыбаки уверены, что не попадут в опасную ситуацию. Однако реальность нередко оказывается иной. По данным «Питерец.ру», в этом сезоне спасатели оказали помощь уже 12 рыбакам. В отношении нарушителей составляют административные протоколы. Самым злостным нарушителям выписывают штрафы.