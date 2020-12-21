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Питерец.ру » Общество » Они все равно рыбачат

Они все равно рыбачат

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Рыбаки вышли на лед при плюсовой температуре

Увлечение зимней рыбалкой – дело хорошее. Однако плохо, когда это увлечение переходит грань разумного и превращается в смертельную опасность. Так в Северной столице группа рыбаков занималась своим любимым делом на льду в Галерной гавани. Этих фанатов не смущала температура +3 градуса.

Один из местных жителей снял происходящее на камеру. После этого он позвонил в МЧС и полицию. Приехавшие стражи порядка просто разогнали рыбаков. Составлять протоколы полицейские не стали.

По данным «Питерец.ру», в Галерной гавани регулярно рыбачат люди. На выходных их собирается до 25 человек, в будние дни – не более 5. Это происходит на протяжении полутора недель. Теплая погода и смертельная опасность не останавливают этих смельчаков.

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