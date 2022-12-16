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Питерец.ру » Общество » Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь

Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты Законодательного Собрания разработали законопроект, дающий право на бесплатную юридическую помощь мобилизованным и членам их семей. Документ внесен в городской парламент. Принять его планируется до конца текущего года, сообщил один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок.

– Сегодня, когда немалая часть наших ребят на передовой, задача всех органов власти — помочь и самим военнослужащим и их семьям: женам, родителям, детям. Этим людям сейчас как никогда важна поддержка, в том числе и юридическая. Они нуждаются в разъяснении правовых вопросов, касающихся оформления положенных выплат и льгот, получения отсрочки для погашения кредитов и уплаты обязательных платежей, защиты трудовых прав и многого другого, — прокомментировал Денис Четырбок.

Предполагается, что юридическую помощь за счет бюджета города смогут получить мобилизованные граждане, добровольцы, а также члены их семей: родители, супруги, дети и лица, находящиеся на иждивении. Она будет включать в себя правовое консультирование, составление заявлений, ходатайств и других необходимых документов, представление интересов в судах и государственных органах.

Источник: ЗАКС
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