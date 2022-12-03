Развернули дополнительные койки

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице увеличилось количество коек для больных коронавирусом. Теперь больницы Петербурга могут принять у себя на 200 ковидных пациентов больше. Всего в городе развернуто 2003 койки.

Известно, что за неделю количество инфекционных заболеваний в Петербурге выросло на 20%. Что касается случаев ковида, то здесь заболеваемость увеличилась на 28%, а число госпитализаций – на 22%.

Поэтому было принято решение развернуть дополнительные койки. В целом, в росте этих показателей нет ничего необычного. Ситуация в Петербурге находится под контролем. Так что повода для каких-либо серьезных переживаний нет.

В городе уделяется особое внимание профилактике ковида и гриппа. Работают специальные мобильные пункты, где жители Петербурга могут пройти вакцинацию.