Что с ковидными койками?

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице имеется достаточный запас коек для больных ковидом. Сейчас в городе развернуто 2142 койки, но они почти заполнены. Поэтому откроются еще два корпуса, где будут принимать людей с covid-19.

Они будут развернуты в больницах святителя Луки и Георгия. В городе имеется возможность открыть и другие госпитали-трансформеры. При необходимости Петербург сможет разместить гораздо пациентов.

В Комздраве успокоили народ относительно проблемы нехватки коек. Власти заверили, что такая ситуация для Северной столицы невозможна. В стационарах города на Неве в период пика заболеваемости размещали более 12 тыс. больных.

Городская система здравоохранения способна справиться с увеличением числа ковидных пациентов.