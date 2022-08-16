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Питерец.ру » Общество » Что с ковидными койками?

Что с ковидными койками?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Где в Петербурге будут размещать ковидных пациентов?

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице имеется достаточный запас коек для больных ковидом. Сейчас в городе развернуто 2142 койки, но они почти заполнены. Поэтому откроются еще два корпуса, где будут принимать людей с covid-19.

Они будут развернуты в больницах святителя Луки и Георгия. В городе имеется возможность открыть и другие госпитали-трансформеры. При необходимости Петербург сможет разместить гораздо пациентов.

В Комздраве успокоили народ относительно проблемы нехватки коек. Власти заверили, что такая ситуация для Северной столицы невозможна. В стационарах города на Неве в период пика заболеваемости размещали более 12 тыс. больных.

Городская система здравоохранения способна справиться с увеличением числа ковидных пациентов.

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