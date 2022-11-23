Предоставляют бесплатные лекарства

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 3058 человек получили бесплатные лекарственные препараты от ковида. Эти люди находятся на амбулаторном лечении. Имеющеюся данные предоставили в Смольном.

Всего же в Петербурге сейчас зафиксировано 3149 амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19. 1535 человек проходят лечение в стационарах. В настоящий момент в городе развернуто 1843 койки для больных ковидом и вирусной пневмонией.

В общем, ситуация находится под контролем городских властей. Люди получают бесплатные лекарства. Заболеваемость на невысоком уровне. При этом в Петербурге продолжают уделять внимание вопросу вакцинации и ревакцинации. Работают специальные мобильные пункты.