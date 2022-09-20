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Питерец.ру » Общество » Койки увеличивают

Койки увеличивают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
В Петербурге разворачивают дополнительные койки

Проблема ковида по-прежнему продолжает быть актуальной для Петербурга. В Северной столице разворачивают дополнительные койки для этой категории больных. Так накануне было добавлено еще 70 мест.

Примечательно, что в начале сентября в Комздраве планировали сокращать число коек. Однако ситуация вынуждает поступать иначе. В настоящий момент занятым остается 90% коечного фонда. Но в случае необходимости власти могут значительно его увеличить.

«Питерец.ру» отмечает, что осенний подъем заболеваемости был предсказуем. Так что все пока укладывается в ожидаемый сценарий. К тому же ситуация сейчас не такая опасная, как в предыдущие волны. В ВОЗ вообще уверены в скором окончании пандемии. Коронавирус превратится в обычное сезонное заболевание.

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