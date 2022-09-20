Койки увеличивают

Проблема ковида по-прежнему продолжает быть актуальной для Петербурга. В Северной столице разворачивают дополнительные койки для этой категории больных. Так накануне было добавлено еще 70 мест.

Примечательно, что в начале сентября в Комздраве планировали сокращать число коек. Однако ситуация вынуждает поступать иначе. В настоящий момент занятым остается 90% коечного фонда. Но в случае необходимости власти могут значительно его увеличить.

«Питерец.ру» отмечает, что осенний подъем заболеваемости был предсказуем. Так что все пока укладывается в ожидаемый сценарий. К тому же ситуация сейчас не такая опасная, как в предыдущие волны. В ВОЗ вообще уверены в скором окончании пандемии. Коронавирус превратится в обычное сезонное заболевание.