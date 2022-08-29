Когда пойдет спад заболеваемости

Представители Горкомздрава спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом. По их мнению, некоторые признаки улучшения уже стали наблюдаться. В Петербурге сократилось число госпитализаций ковидных пациентов.

Что касается снижения заболеваемости, то это должно произойти во второй половине сентября. Об этом заявил замглавы Горкомздрава Андрея Сарана. Однако сейчас в Северной столице все равно начинают готовить дополнительные койки для больных covid-19. Таковые могут понадобиться в случае роста заболеваемости, а также ухудшения состояния пациентов, которые лечатся на дому.

«Питерец.ру» отмечает, что в целом ситуация с ковидом находится под контролем. В Петербурге достаточно ресурсов, чтобы преодолеть очередную волну.