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Питерец.ру » Общество » Когда пойдет спад заболеваемости

Когда пойдет спад заболеваемости

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Когда текущая ситуация с коронавирусом начнет улучшаться?

Представители Горкомздрава спрогнозировали снижение заболеваемости ковидом. По их мнению, некоторые признаки улучшения уже стали наблюдаться. В Петербурге сократилось число госпитализаций ковидных пациентов.

Что касается снижения заболеваемости, то это должно произойти во второй половине сентября. Об этом заявил замглавы Горкомздрава Андрея Сарана. Однако сейчас в Северной столице все равно начинают готовить дополнительные койки для больных covid-19. Таковые могут понадобиться в случае роста заболеваемости, а также ухудшения состояния пациентов, которые лечатся на дому.

«Питерец.ру» отмечает, что в целом ситуация с ковидом находится под контролем. В Петербурге достаточно ресурсов, чтобы преодолеть очередную волну.

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