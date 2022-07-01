Выпускникам МЧС в Петербурге торжественно вручили дипломы

Сегодня, 1 июля, на Дворцовой площади состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании и лейтенантских погон выпускникам Санкт-Петербургского университета гражданской противопожарной службы МЧС России имени Героя России, генерала армии Е.Н. Зиничева.
На церемонии присутствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, заместитель Полпреда Президента в СЗФО Олег Логунов, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Александр Куренков, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский, начальник Санкт-Петербургского университета гражданской противопожарной службы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Богдан Гавкалюк, командование МЧС России.
Александр Бельский напутствовал офицеров пожеланием хранить любовь к Отечеству:
– Профессия, выбранная вами – мужественная. Вуз, который вы закончили, носит имя генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Он своей жизнью показал пример образцового служения интересам российского народа. Уверен, этот день навсегда сохранится в памяти. Когда вы разъедетесь по регионам нашей великой страны, в душе обязательно останется место для Петербурга. В добрый путь!
Благодарность командованию и профессорско-преподавательскому составу за подготовку специалистов выразил Александр Куренков. Он отметил, что из стен университета вышла плеяда самоотверженных командиров, пожарных, спасателей. Обращаясь к офицерам и кадетам, он напомнил о высоком социальном значении службы.
С ответным словом выступил выпускник, лейтенант внутренней службы Андрей Валик.
Всего в 2022 году Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России выпустил 278 офицеров. Среди них бакалавры, специалисты, магистры и 59 кадет. С красным дипломом вуз окончили 29 человек, 8 получили золотые медали.