Выпускникам МЧС в Петербурге торжественно вручили дипломы

Сегодня, 1 июля, на Дворцовой площади состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании и лейтенантских погон выпускникам Санкт-Петербургского университета гражданской противопожарной службы МЧС России имени Героя России, генерала армии Е.Н. Зиничева.

На церемонии присутствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, заместитель Полпреда Президента в СЗФО Олег Логунов, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-майор Александр Куренков, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский, начальник Санкт-Петербургского университета гражданской противопожарной службы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Богдан Гавкалюк, командование МЧС России.

Александр Бельский напутствовал офицеров пожеланием хранить любовь к Отечеству:

– Профессия, выбранная вами – мужественная. Вуз, который вы закончили, носит имя генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Он своей жизнью показал пример образцового служения интересам российского народа. Уверен, этот день навсегда сохранится в памяти. Когда вы разъедетесь по регионам нашей великой страны, в душе обязательно останется место для Петербурга. В добрый путь!

Благодарность командованию и профессорско-преподавательскому составу за подготовку специалистов выразил Александр Куренков. Он отметил, что из стен университета вышла плеяда самоотверженных командиров, пожарных, спасателей. Обращаясь к офицерам и кадетам, он напомнил о высоком социальном значении службы.

– Теперь оценкой ваших знаний и умений станут спасённые человеческие жизни. Профессия пожарного и спасателя связана с риском, самоотверженностью и героизмом. Сотрудники МЧС России каждый день защищают и спасают людей, попавших в беду. Вы – будущее МЧС России. С гордостью носите звание пожарного и спасателя, – отметил Александр Куренков.

С ответным словом выступил выпускник, лейтенант внутренней службы Андрей Валик.

– Хочу выразить слова искренней благодарности и признательности руководству министерства и университета, командирам и преподавателям. Вы вложили все свои силы, знания и опыт в профессиональное становление молодых специалистов, сформировали наш боевой характер, стойкость и выдержку, – сообщил Андрей Валик.

Всего в 2022 году Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России выпустил 278 офицеров. Среди них бакалавры, специалисты, магистры и 59 кадет. С красным дипломом вуз окончили 29 человек, 8 получили золотые медали.