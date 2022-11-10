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Питерец.ру » Общество » Появился газовый бот для абонентов

Появился газовый бот для абонентов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
«Газпром» запустил бота в Телеграме для своих абонентов

Пока Европа страдает из-за нехватки газа, российские потребители спокойно пользуются энергоресурсами. К тому же они нам обходятся достаточно дешево. Да еще и удобные сервисы для оплаты появляются.

«Питерец.ру» сообщает, что «Газпром» запустил специального чат-бота «Мой ГАЗ» в Телеграме. Это сервис «Мой ГАЗ», который предназначен для абонентов из Петербурга. Бот работает в автоматическом режиме. С помощью этого инструмента пользователи смогут передавать показания, узнавать сумму задолженности, а также получать квитанцию.

В Петербурге уделяют большое внимание вопросам цифровизации. Мы видим, как новые технологии прочно входят в жизнь. Они начинают охватывать и сферу коммунальных услуг.

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