Появился газовый бот для абонентов

Пока Европа страдает из-за нехватки газа, российские потребители спокойно пользуются энергоресурсами. К тому же они нам обходятся достаточно дешево. Да еще и удобные сервисы для оплаты появляются.

«Питерец.ру» сообщает, что «Газпром» запустил специального чат-бота «Мой ГАЗ» в Телеграме. Это сервис «Мой ГАЗ», который предназначен для абонентов из Петербурга. Бот работает в автоматическом режиме. С помощью этого инструмента пользователи смогут передавать показания, узнавать сумму задолженности, а также получать квитанцию.

В Петербурге уделяют большое внимание вопросам цифровизации. Мы видим, как новые технологии прочно входят в жизнь. Они начинают охватывать и сферу коммунальных услуг.