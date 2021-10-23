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Питерец.ру » Экономика » «Газпром» устанавливает рекорды

«Газпром» устанавливает рекорды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Компания «Газпром» накопила рекордные запасы газа

Европейские страны переживают газовый кризис, вызванный нехваткой голубого топлива. Ну а «Газпром» продолжает преуспевать. Российский газовый гигант создал рекордный резерв в хранилищах. Это 72,6 млрд м3 газа.

В прошедший отопительный сезон было поднято 60,6 млрд м3. Это наилучшие показатели среди компаний РФ, работающих в данном сегменте. «Газпром» нацелен на обеспечение поставок для отечественных и зарубежных потребителей. Компания выступает надежным поставщиком, выполняющим свои обязательства.

«Питерец.ру» подчеркивает, что газовые проблемы Европы произошли не по вине «Газпрома». Это просчеты европейских руководителей, которые вели недальновидную политику в этом вопросе и не учли имеющиеся риски.

«Газпром» продолжает успешно развиваться, но от этого успеха российские граждане ничего не выигрывают. Мы сталкиваемся с привычным парадоксом – страна богатеет, а люди беднеют.

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