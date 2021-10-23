Европейские страны переживают газовый кризис, вызванный нехваткой голубого топлива. Ну а «Газпром» продолжает преуспевать. Российский газовый гигант создал рекордный резерв в хранилищах. Это 72,6 млрд м3 газа.

В прошедший отопительный сезон было поднято 60,6 млрд м3. Это наилучшие показатели среди компаний РФ, работающих в данном сегменте. «Газпром» нацелен на обеспечение поставок для отечественных и зарубежных потребителей. Компания выступает надежным поставщиком, выполняющим свои обязательства.

«Питерец.ру» подчеркивает, что газовые проблемы Европы произошли не по вине «Газпрома». Это просчеты европейских руководителей, которые вели недальновидную политику в этом вопросе и не учли имеющиеся риски.

«Газпром» продолжает успешно развиваться, но от этого успеха российские граждане ничего не выигрывают. Мы сталкиваемся с привычным парадоксом – страна богатеет, а люди беднеют.