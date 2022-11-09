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Питерец.ру » Общество » Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке

Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
С 2023 года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке

Предложение петербургских депутатов возродить в российских школах обязательную начальную военную подготовку (НВП) нашло поддержку на федеральном уровне. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сейчас ведётся разработка отдельного учебного курса в общеобразовательных учреждениях страны. Программу введут в следующем учебном году. Обучение будет проводиться в часы, отведённые на ознакомление граждан с начальными знаниями в области обороны.

– Уверен, такой модернизированный урок ОБЖ окажется полезен для ребят, а, возможно, и вдохновит кого-то на службу Отечеству. Старшеклассников и студентов научат основам самообороны, правилам оказания первой помощи, ориентированию на местности. Подчеркну, это не про «милитаризацию образования», а про безопасность и любовь к своей стране, – прокомментировал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Как отметил один из авторов обращения, депутат Павел Крупник, в связи с сокращением срока службы по призыву возобновление курса по НВП стало особенно актуальным.

– В школах необходимо восстановить систему допризывной подготовки, разрушенной в начале 90-х годов. Изучение военных дисциплин сократилось до минимума, что не лучшим образом сказывается на уровне подготовки граждан призывного возраста. Военно-спортивные игры, такие как «Зарница» или «Орлёнок», подготавливают школьников к предстоящей службе в армии, – добавил он.

Напомним, обращение депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о возрождении занятий по НВП в образовательных учреждениях было принято 29 июня 2022 года.  Модуль, посвящённый НВП, появится в школьном предмете ОБЖ. Планируется, что ученики 10-х и 11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

Источник: ЗАКС
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