Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке

Предложение петербургских депутатов возродить в российских школах обязательную начальную военную подготовку (НВП) нашло поддержку на федеральном уровне. Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сейчас ведётся разработка отдельного учебного курса в общеобразовательных учреждениях страны. Программу введут в следующем учебном году. Обучение будет проводиться в часы, отведённые на ознакомление граждан с начальными знаниями в области обороны.
Как отметил один из авторов обращения, депутат Павел Крупник, в связи с сокращением срока службы по призыву возобновление курса по НВП стало особенно актуальным.
Напомним, обращение депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о возрождении занятий по НВП в образовательных учреждениях было принято 29 июня 2022 года. Модуль, посвящённый НВП, появится в школьном предмете ОБЖ. Планируется, что ученики 10-х и 11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.