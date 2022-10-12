ента новостей

15:11
Читакль «Турдейская Манон Леско»
14:20
Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет
13:01
В Петербурге поймали афериста, подозреваемого в обмане пенсионеров
12:32
В поселке Янино-1 пенсионер поверил в ДТП с внуком и отдал аферистам 300 тысяч рублей
12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
12:00
В Ленобласти задержали мужчину с пакетом психотропного вещества
11:57
В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
11:24
Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах
11:16
В Мурино пожилая женщина передала аферистам 13 миллионов рублей
10:58
Задержали девушку, подозреваемую в обмане пенсионера в Невском районе
10:32
Самозанятых становится больше
10:03
Как защититься от тромбоза
09:50
В Петербурге прошел краеведческий диктант, приуроченный к 350-летию Петра Великого
09:41
Депутаты предлагают городу выделить средства на снаряжение для резервистов
09:39
В Мурино неизвестный открыл стрельбу по окнам домов
09:37
Путин встретился с главой ОАЭ
21:48
Подведены итоги третьего сезона Волонтерского кампуса
19:09
Александр Бельский: Город должен взять шефство над каждым петербуржцем, который сегодня встает в строй российской армии
18:44
В Петербурге задержали женщину, которая совершила кражу из квартиры
18:33
В Красном Селе бытовая ссора закончилась поножовщиной
18:27
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пожилую женщину
18:12
Премьера на Пятом: «Наш спецназ» заступает на службу
18:10
СПбГМТУ в онлайн-формате провел встречу с университетами Республики Индонезии
17:26
Депутаты оказывают комплексную поддержку петербургским резервистам
17:19
Петербуржцы увидели логические «дыры» в статистике Смольного по ДТП с автобусами
14:49
Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка
14:37
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
14:35
На Кольцевой автодороге Петербурга построят новые съезды
14:32
В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников
12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах

Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах

0
78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин посетил с рабочим визитом школу № 29 Василеостровского района. Он обсудил с руководством, педагогами и родительским комитетом новый законопроект петербургских депутатов. В документе содержится перечень предложений федеральному правительству по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях страны.

Ранее эту проблему поднимал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

– Дети, педагоги и охранники должны знать, как действовать в нештатных ситуациях. Посты охраны в школах нуждаются в дополнительном оснащении, требования должны быть унифицированы. На пульте поста должна появиться кнопка экстренного оповещения педагогов и учащихся на случай чрезвычайных ситуаций. Также необходимо пересмотреть подход к работе ЧОПов на территории школ, – отметил Александр Бельский.

Как рассказал Константин Чебыкин, в списке депутатских инициатив также курс обучения, бронежилеты и электрошокеры для сотрудников охранных организаций.

– В своём обращении к главе федерального правительства Михаилу Мишустину мы просим разработать совместно с экспертами, например, сотрудниками Росгвардии, требования к сотрудникам охранных организаций. Речь идёт как о возрастном цензе, так и о навыках, которые помогут им эффективно использовать систему безопасности на своих рабочих местах в учебных заведениях и применять приёмы рукопашного боя, – сказал он.

Напомним, обращение петербургских депутатов стало реакцией на события в Ижевске 26 сентября. В результате стрельбы в школе №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2022, 19:21
Александр Бельский посетил мобилизационный центр
28-06-2022, 16:23
Александр Бельский прокомментировал законопроект об установлении Дня ветерана боевых действий
28-09-2022, 15:01
Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным
28-09-2022, 16:02
В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ
5-10-2022, 20:55
Александр Бельский: Труд учителя – фундамент страны
5-10-2022, 16:37
В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
1
145
Вчера, 09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
138
Вчера, 09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
0
135
Вчера, 09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
Наверх