Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин посетил с рабочим визитом школу № 29 Василеостровского района. Он обсудил с руководством, педагогами и родительским комитетом новый законопроект петербургских депутатов. В документе содержится перечень предложений федеральному правительству по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях страны.

Ранее эту проблему поднимал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

– Дети, педагоги и охранники должны знать, как действовать в нештатных ситуациях. Посты охраны в школах нуждаются в дополнительном оснащении, требования должны быть унифицированы. На пульте поста должна появиться кнопка экстренного оповещения педагогов и учащихся на случай чрезвычайных ситуаций. Также необходимо пересмотреть подход к работе ЧОПов на территории школ, – отметил Александр Бельский.

Как рассказал Константин Чебыкин, в списке депутатских инициатив также курс обучения, бронежилеты и электрошокеры для сотрудников охранных организаций.

– В своём обращении к главе федерального правительства Михаилу Мишустину мы просим разработать совместно с экспертами, например, сотрудниками Росгвардии, требования к сотрудникам охранных организаций. Речь идёт как о возрастном цензе, так и о навыках, которые помогут им эффективно использовать систему безопасности на своих рабочих местах в учебных заведениях и применять приёмы рукопашного боя, – сказал он.

Напомним, обращение петербургских депутатов стало реакцией на события в Ижевске 26 сентября. В результате стрельбы в школе №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка.