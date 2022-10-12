Депутаты держат на контроле систему безопасности в петербургских школах

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин посетил с рабочим визитом школу № 29 Василеостровского района. Он обсудил с руководством, педагогами и родительским комитетом новый законопроект петербургских депутатов. В документе содержится перечень предложений федеральному правительству по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях страны.
Ранее эту проблему поднимал спикер петербургского парламента Александр Бельский.
Как рассказал Константин Чебыкин, в списке депутатских инициатив также курс обучения, бронежилеты и электрошокеры для сотрудников охранных организаций.
Напомним, обращение петербургских депутатов стало реакцией на события в Ижевске 26 сентября. В результате стрельбы в школе №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 25 человек, среди них 23 ребенка.