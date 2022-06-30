Спикер петербургского парламента повторно посетил Московский район

Александр Бельский проинспектировал дворы на улице Бассейной, 12 по итогам личного приёма граждан, который он провёл в муниципальном образовании Звёздное 21 июня этого года.

Напомним, неделю назад к Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратилась жительница дома. Пенсионер Светлана Зеликсон просила оказать содействие в вопросе снижения интенсивности движения автомобилей в своём дворе. Она беспокоилась за детей, играющих во дворе.

– Здесь находится две школы, поэтому обращения граждан с просьбами ограничить движение транспортных средств выглядят вполне здраво. Наши предложения направлены в районную администрацию и орган местного самоуправления. Уверен, что муниципалитет справится с ситуацией. Также мы увидели, что во дворе постоянно ведется разгрузка местной пиццерии, что создает неудобства для жильцов. Предложили местной администрации урегулировать и этот вопрос. Нам пошли навстречу: теперь разгрузка будет происходить в другом месте, в строго отведённые часы, – сообщил Александр Бельский.

Особое внимание спикер парламента уделил безопасности, отметив, что в период летних каникул растёт статистика детского травматизма.

Председатель ЗС СПб призвал соблюдать правила дорожного движения и парковки, в том числе и на внутридворовых территориях.

По словам Александра Бельского, парламент уходит на каникулы, значит, появляется больше времени для общения с горожанами.

– В июле будем встречаться с жителями Фрунзенского, Красногвардейского и Выборгского районов. Вместе с депутатами, руководителями районов и муниципалитетов будем слушать жителей, помогать им, вырабатывая единый подход к решению проблем.