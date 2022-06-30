Спикер петербургского парламента повторно посетил Московский район

Александр Бельский проинспектировал дворы на улице Бассейной, 12 по итогам личного приёма граждан, который он провёл в муниципальном образовании Звёздное 21 июня этого года.
Напомним, неделю назад к Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратилась жительница дома. Пенсионер Светлана Зеликсон просила оказать содействие в вопросе снижения интенсивности движения автомобилей в своём дворе. Она беспокоилась за детей, играющих во дворе.
Особое внимание спикер парламента уделил безопасности, отметив, что в период летних каникул растёт статистика детского травматизма.
Председатель ЗС СПб призвал соблюдать правила дорожного движения и парковки, в том числе и на внутридворовых территориях.
По словам Александра Бельского, парламент уходит на каникулы, значит, появляется больше времени для общения с горожанами.
– В июле будем встречаться с жителями Фрунзенского, Красногвардейского и Выборгского районов. Вместе с депутатами, руководителями районов и муниципалитетов будем слушать жителей, помогать им, вырабатывая единый подход к решению проблем.