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Питерец.ру » Общество » «Дистанционки» не будет?

«Дистанционки» не будет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
portal.iv-edu.ru
Министр просвещения уверил, что в школах не станут вводить дистанционное обучение

«Питерец.ру» сообщает, что министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о введения дистанционного обучения с 1 сентября. По словам главы ведомства, эти технологии могут использоваться в дальнейшем, но в качестве дополнительных.

Так что в новом учебном году продолжится классическая форма обучения. Кроме того, в сентябре будет проведена проверка знаний. Это необходимо для того, чтобы увидеть реальную картину. После этого уже можно будет работать над устранением имеющихся пробелов.

Кравцов выразил уверенность, что 1 сентября все школы будут открыты. По крайней мере, делается все возможное для осуществления этой цели. Посмотрим, что окажется в реальности. При этом будут учитываться и рекомендации Роспотребнадзора.

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