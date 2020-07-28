«Дистанционки» не будет?

«Питерец.ру» сообщает, что министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о введения дистанционного обучения с 1 сентября. По словам главы ведомства, эти технологии могут использоваться в дальнейшем, но в качестве дополнительных.

Так что в новом учебном году продолжится классическая форма обучения. Кроме того, в сентябре будет проведена проверка знаний. Это необходимо для того, чтобы увидеть реальную картину. После этого уже можно будет работать над устранением имеющихся пробелов.

Кравцов выразил уверенность, что 1 сентября все школы будут открыты. По крайней мере, делается все возможное для осуществления этой цели. Посмотрим, что окажется в реальности. При этом будут учитываться и рекомендации Роспотребнадзора.