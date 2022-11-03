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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода

На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода

«Работы по монтажу пролётного строения надземного пешеходного перехода, выполняемые с полным перекрытием движения по съезду №3 транспортной развязки на пересечении КАД с Пулковским шоссе успешно завершены. Движение перекрывали для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма и установки пролетного строения весом 15 тонн. Для выполнения данных работ использовали кран грузоподъёмностью 100 тонн. Движение автомобильного транспорта по съезду открыли в 5:40 3 ноября» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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