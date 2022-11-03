На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода

«Работы по монтажу пролётного строения надземного пешеходного перехода, выполняемые с полным перекрытием движения по съезду №3 транспортной развязки на пересечении КАД с Пулковским шоссе успешно завершены. Движение перекрывали для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма и установки пролетного строения весом 15 тонн. Для выполнения данных работ использовали кран грузоподъёмностью 100 тонн. Движение автомобильного транспорта по съезду открыли в 5:40 3 ноября» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.