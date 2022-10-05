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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 68 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд № 3.

«В связи с производством работ по монтажу опалубки для последующего бетонирования двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода, в течение трёх ночей подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 7 на 8 октября;

2) В ночь с 8 на 9 октября;

3) В ночь с 9 на 10 октября.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов аварийно-восстановительные работы с полным перекрытием движения на съезде будут производиться в ночное время суток, в период времени с 23:00 – 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Справка:

Напомним, 19 мая на проезжую часть съезда с грузового транспортного средства опрокинулся контейнер. В результате ДТП была повреждена опора надземного пешеходного перехода. Движение по съезду и переходу было перекрыто. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения обрушения конструкции было принято решение о демонтаже пролетного строения надземного пешеходного перехода. Эти работы проведены силами подрядной эксплуатирующей организации при помощи крана. Движение по съезду было восстановлено в 1:20 20 мая по временной схеме.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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