Петербургские резервисты получают бесплатную юридическую помощь

Нотариальные палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинают выездные приемы в Мобилизационных пунктах. Соответствующие специалисты уже побывали в таких центрах, чтобы собрать перечень наиболее актуальных задач и проработать все детали для организации эффективной работы. Помочь с оперативным решением юридических вопросов петербургские резервисты попросили Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского во время его визита в один из мобилизационных центров.– Все, что пообещали нашим резервистам – выполним до последней буквы. Юристы петербургского парламента уже работают в Мобилизационном центре. Каждый вторник и четверг выездная группа из трех-четырех специалистов помогает мобилизованным петербуржцам решать правовые задачи. Хочу поблагодарить руководство нотариальных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое максимально быстро откликнулось на наше обращение. Мало того, мы договорились, что резервистам не надо будет оплачивать пошлины, которые требуются при оформлении нотариальных документов. Говорил и еще раз повторю: город сделает все, чтобы те, кто сегодня уходит защищать нашу Родину чувствовали себя уверенно, – рассказал Александр Бельский.

Напомним, что в минувшую среду петербургский парламент принял закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Уже на следующий день его реализация была оформлена соответствующими решениями Правительства СПб.