В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов

В Мобилизационный центр Выборгского района для работы с военнослужащими будут направлены специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. Об этом на брифинге с журналистами 5 октября рассказал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Дважды в неделю в центр выезжают депутаты и юристы парламентской комиссии по законности и правопорядку и комитета по законодательству. Под руководством депутата Всеволода Беликова в этот вторник был организован прием порядка 200 военнослужащих.

– У мобилизованных граждан широкий спектр вопросов, требующих оперативного решения. Мы организовали в центре работу наших юристов, консультируют нотариусы. Сейчас возникла необходимость в помощи судебных приставов. На днях общался с руководителем управления. Принято решение, что в ближайшее время туда будет направлена группа специалистов, которые подключатся к процессу. Вопросов много: долговые обязательства, социальные выплаты, распоряжения вкладами и счетами в банках и многое другое. Еще раз повторюсь: мы не оставим наших ребят. Город сделает все, чтобы те, кто уходит защищать Родину, чувствовали себя уверенно, – сказал Александр Бельский.

Председатель комиссии по законности и правопорядку, депутат Константин Чебыкин сообщил, что парламент участвует, в том числе, в решении бытовых и гуманитарных вопросов.

– Помимо организационных и юридических задач, помогаем с предметами первой необходимости и личной гигиены. В мобилизационный центр уже отправили не одну машину с грузом. Петербург – город неравнодушных людей. Будем оперативно реагировать на все просьбы и потребности военнослужащих, – отметил Константин Чебыкин.

Напомним, ранее петербургский парламент принял закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Уже на следующий день его реализация была оформлена соответствующими решениями Правительства СПб.