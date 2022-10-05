В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов

В Мобилизационный центр Выборгского района для работы с военнослужащими будут направлены специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. Об этом на брифинге с журналистами 5 октября рассказал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Дважды в неделю в центр выезжают депутаты и юристы парламентской комиссии по законности и правопорядку и комитета по законодательству. Под руководством депутата Всеволода Беликова в этот вторник был организован прием порядка 200 военнослужащих.
Председатель комиссии по законности и правопорядку, депутат Константин Чебыкин сообщил, что парламент участвует, в том числе, в решении бытовых и гуманитарных вопросов.
Напомним, ранее петербургский парламент принял закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Уже на следующий день его реализация была оформлена соответствующими решениями Правительства СПб.