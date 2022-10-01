Ошибочно мобилизованные вернулись

Мобилизация в стране происходит с ошибками, из-за чего иногда призывают людей, которые не должны входить в этот список. Но потом этих граждан отправляют домой. Например, таким путем вернулось 8 петербуржцев. Один из них – отец 4 несовершеннолетних детей.

Данную информацию подтвердил заместитель военного комиссара в Петербурге Ильфат Абзалов. По словам этого полковника, все жалобы относительно ошибочной мобилизации будут рассмотрены.

Все эти недочеты обусловлены нехваткой опыта. В России долгое время не было мобилизации, из-за чего отсутствует механизм слаженной работы в данном направлении. Так что эти моменты обусловлены объективными реалиями.

При этом «Питерец.ру» считает, что этих ошибок при мобилизации можно было избежать, ведь мы живем в век информационных технологий. Создалось впечатление, что доступные технологии применялись недолжным образом.