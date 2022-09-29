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Питерец.ру » Общество » Спорные ситуации взяты на контроль

Спорные ситуации взяты на контроль

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Власти будут разбираться в спорных ситуациях относительно мобилизации

Губернатор Беглов заявил, что будет контролировать соблюдения закона при мобилизации граждан. Причем каждый случай будет разбираться в индивидуальном порядке. Об этом петербургский градоначальник заявил в своем Телеграм-канале.

Поводом для этого стали ситуации, когда граждане, которых не должны призывать, стали получать повестку. Беглов отметил, что при отправке в военкомат эти люди должны взять с собой документы, подтверждающие право на отсрочку.

Глава города также заявил, что будет контролировать соблюдения прав мобилизованных граждан. Речь идет о гражданских и трудовых правах, а также заботе о семьях. «Питерец.ру» также сообщает, что петербургские, призванные для участия к спецоперации, получат единовременную выплату.

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