Чиновники Смольного их родственники могут избежать мобилизации благодаря «спискам Беглова» — СМИ

Локальные СМИ и ТГ-каналы сообщают о неких списках, в которые включены родственники городских чиновников, в частности дети, не подлежащие частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Политический мусорщик».

Сообщается, что в «список Беглова» могут попасть и «простые смертные». Цена вопроса составляет 250 тысяч рублей.

Официального подтверждения этой информации пока нет,однако петербуржцы, судя по их высказываниям в соцсетях, склонны доверять этим данным, так как не сомневаются в желании чиновников Беглова избежать для своих близкихчастичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что комиссию по частичной мобилизации, созданную в Петербурге 21 сентября, возглавляет губернатор Александр Беглов. В Смольном также опровергли слухи о запрете на выезд из города без разрешения военного комиссариата.