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Питерец.ру » Общество » Мобилизованные пройдут подготовку

Мобилизованные пройдут подготовку

0
67
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mil.ru
Мобилизованные петербуржцы отправлены на боевую подготовку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялась отправка мобилизованных в воинские части. Там эти люди пройдут специальную подготовку и только потом будут отправлены для участия в спецоперации.

Так что людей не забирают сразу на войну. Сначала они проходят учения, обновляют свои навыки и получают новые. Уже после такой подготовки мобилизованные пополнят ряды тех, кто участвует в спецоперации.

Напоминаем, что для частичной мобилизации призывают граждан, которые уже служили в армии и имеют военные специальности. В Минобороны намерены привлекать людей с боевым опытом.

Мобилизация происходит во всех регионах страны. Для участия в спецоперации на Украине планируется привлечение 300 тыс. человек.

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