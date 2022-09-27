Мобилизованные пройдут подготовку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялась отправка мобилизованных в воинские части. Там эти люди пройдут специальную подготовку и только потом будут отправлены для участия в спецоперации.

Так что людей не забирают сразу на войну. Сначала они проходят учения, обновляют свои навыки и получают новые. Уже после такой подготовки мобилизованные пополнят ряды тех, кто участвует в спецоперации.

Напоминаем, что для частичной мобилизации призывают граждан, которые уже служили в армии и имеют военные специальности. В Минобороны намерены привлекать людей с боевым опытом.

Мобилизация происходит во всех регионах страны. Для участия в спецоперации на Украине планируется привлечение 300 тыс. человек.