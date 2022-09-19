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Питерец.ру » Политика » Вишневский раскритиковал Кадырова

Вишневский раскритиковал Кадырова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургский депутат высказался по поводу инициативы Кадырова

Депутат ЗакСа Борис Вишневский Рамзана Кадырова, который заговорил о «самомобилизации регионов». Парламентарий считает, что политикам, высказывающим подобные идеи, нужно начинать с себя.

При этом Вишневский отнесся к перспективе всеобщей мобилизации достаточно скептически. Такой шаг видится маловероятным. По мнению Вишневского, многие люди готовы поддерживать боевые действия, идущие где-то далеко. Но эти граждане перестанут проявлять лояльность, если война коснется их самих или детей.

«Питерец.ру» считает, что наши власти хорошо понимают эту ситуацию. Потому до всеобщей мобилизации дело не дойдет. По крайней мере, в нынешних реалиях такое решение принимать никто не станет.

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