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Питерец.ру » Общество » Готовятся к зимней уборке

Готовятся к зимней уборке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
В Петербурге намерены обновлять технику для зимней уборки

«Питерец.ру» отмечает, что до начала зимнего сезона остается немного времени. Вопрос уборки улиц снова станет актуальным. Так что в городе готовятся к этому заранее. Иначе можно быть застигнутыми врасплох.

Власти Петербурга заключили контракты на поставку соответствующей техники. Речь идет о машинах, произведенных в России и Белоруссии. Всего будет получено 937 единиц спецтехники, а также 419 прицепов и навесов.

Это трактора, мини-погрузчики и многое другое. Закупка новой техники осуществляется в связи с потребностями конкретного района. Для этих машин характерна высокая производительность. Они отличаются удобством и эффективностью.

Техника поступит в Петербург в ближайшее время. Эти современные машины будут использоваться для уборки дворов.

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