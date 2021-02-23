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Питерец.ру » Общество » Откапывают машины

Откапывают машины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербуржцы предлагают услуги по откапыванию машин

«Питерец.ру» отмечает, что в городе прошел сильный снегопад, на устранение последствий которого были брошены достаточно серьезные силы. Службы, занимающиеся уборкой улиц, работали круглосуточно. Из дворов Северной столицы было вывезено более 10 тыс. кубометров снега. Во время уборки было задействовано 1200 единиц спецтехники и 1200 дворников.

После снегопада в Петербурге появились необычные объявления. Некоторые люди стали предлагать свои услуги по откапыванию машин. При этом стоимость такой услуги зависит от величины сугроба. В результате человек может заплатить 500-1000 руб., и его автомобиль откопают из-под снега. Также петербуржцы предлагают услуги по размораживанию замков и запуску машины.

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