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Питерец.ру » Общество » Что со снегоуборочной техникой?

Что со снегоуборочной техникой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге готовят технику к зимнему сезону

Зимний сезон еще не наступил, но в городе готовы к нему. В Петербурге уделили этому вопросу большое внимание. В городе имеется 1756 единиц снегоуборочной техники. Эти машины будут задействованы в очитке улиц.

Вся техника готова к зиме, в ней только сменят навесное оборудование. Летом машины работали по принципу пылесоса. Теперь в них понадобятся устройства для обработки обледенелых дорог. В комитете по благоустройству сообщили, что обработка будет вестись с использованием соляных растворов. Пескосоляные смеси начнут применять лишь в крайнем случае.

В городе уже постепенно начинает работать снегоуборочная техника. Эти машины выпускают, чтобы убирать лед, который образовывается на набережной и мостах. «Питерец.ру» отмечает, что проблем с уборкой улиц возникнуть не должно. Но многое будет зависеть от количества осадков и слаженной работы городских служб.

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