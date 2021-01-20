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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов: «Прорыв блокады Ленинграда – одна из главных дат в отечественной истории ХХ века»

Михаил Романов: «Прорыв блокады Ленинграда – одна из главных дат в отечественной истории ХХ века»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Романов обратился к жителям города на Неве в связи с 78-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к жителям города на Неве в связи с 78-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 г. в результате стратегической наступательной операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов разорвали фашистское кольцо вокруг города на Неве. Благодаря мужеству героических освободителей Ленинграда, в ожесточенных боях, добившихся прорыва блокады, удалось восстановить сухопутную связь города со страной, возобновить его нормальное снабжение.

В своем обращении Михаил Романов назвал день прорыва блокады Ленинграда одной из важнейших дат отечественной истории XX века.

«18 января 1943 года – это переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, заложивший фундамент для Великой Победы 9 мая 1945 года», – подчеркивается в обращении депутата.

Парламентарий напомнил, что 900 дней, проведенные ленинградцами в кольце врага, — символ невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма. Жертвами организованной фашистами блокады стали около 650 тысяч жителей города на Неве. Но, несмотря на голод и непрерывные артиллерийские обстрелы врага, ленинградцы сумели выстоять.

«Стойкость и упорное сопротивление блокадного города истощили силы врага, заставили фашистов перетянуть под Ленинград войска с других стратегических плацдармов, сорвали целый ряд наступательных операций немцев на прочих фронтах. Фактически блокада города на Неве стала блокадой и для крупной части фашистской армии, скованной неприступностью Ленинграда», – говорится в обращении Михаила Романова.

В своем обращении парламентарий напомнил, что операция «Искра» длилась семь дней. Около полуночи 18 января радио сообщило жителям осажденного города о том, что блокада Ленинграда прорвана. На улицах и проспектах Ленинграда было всеобщее ликование. Рано утром 19 января город украсили флагами. Все его жители вышли на улицы, как это было в большие всенародные праздники. На многолюдных митингах ленинградцы выражали глубокую благодарность воинам, прорвавшим блокаду.

«За мужество и героизм, проявленный в боях за Ленинград, около 19 000 советских воинов были награждены орденами и медалями, 12-ти фронтовикам присвоено звание Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоились около 1,5 млн защитников города. 1 мая 1945 года Ленинград был провозглашен городом‑героем. Трагическим событиям 1941—1944 годах в городе на Неве посвящено множество памятников и монументов. Сегодня мы продолжаем хранить память об этой истории. Ежегодно в дни годовщин начала войны, начала блокады Ленинграда и полного снятия его блокады, и, конечно, 9 мая мы возлагаем цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, где «Родина‑мать» вечно оплакивает своих героев», – подчеркивается в обращении Михаила Романова.

Парламентарий отметил, что в этом году требования Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса, заставляют проводить торжественные мероприятия в честь очередной годовщины прорыва блокады Ленинграда с определенными ограничениями, но память о великом подвиге и славе защитников и жителей осажденного фашистами города вечна в сердцах наследников Великой Победы.

 

«Сегодня мы низко кланяемся ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто пережил страшные блокадные дни и передал нам память о подвиге Великого города, о блокадном хлебе, о залпах салюта в честь снятия блокады. История мужества и стойкости не сдавшихся ленинградцев является примером для всех последующих поколений жителей города на Неве. Пусть над ним всегда будет мирное небо, пусть северная столица процветает. Желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, успехов и благополучия!» – говорится в обращении Михаила Романова.

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