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Питерец.ру » Общество » Более миллиона бесплатных билетов

Более миллиона бесплатных билетов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
«Пушкинская карта» пользуются высоким спросом в Петербурге

«Питерец.ру» напоминает, что в нашей стране работает проект «Пушкинская карта». Молодежь 14-22 лет получает возможность бесплатно посещать театры и музеи. Точнее, оплата осуществляется за счет государства. На карту поступают средства, которые можно потратить в культурных и образовательных организациях.

Проект активно работает в Петербурге. За год в городе было приобретено свыше миллиона билетов. При этом потрачено более 960 млн руб. Так что идея, вне всякого сомнения, оказалась удачной.

Поскольку «Пушкинскую карту» можно использовать по всей России, многие ребята предпочитают делать это в Петербурге. Карта применяется при посещении Эрмитажа, Исаакиевского собора, Петергофа и городских театров.

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