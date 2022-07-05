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Питерец.ру » Общество » Борются с тополиным пухом

Борются с тополиным пухом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
saratov24.tv
В Петербурге очищают город от тополиного пуха

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице идет активная борьба с тополиным пухом. Этот «летний снег» становится проблемой для аллергиков. Да и территория от него загрязняется.

В городском комитете по благоустройству очищают улицы от этого пуха. Хотя он не является отдельным видом отходов, к данному вопросу подходят достаточно серьезно. Для уборки с проезжей части применяют спецтехнику. Пух сметают вместе с пылью, песком и другим мусором. Очисткой придомовых территорий занимаются управляющие компании.

При этом крайне важно не поджигать пух. Борьба с помощью огня – это неверный способ. Для очистки в зеленой зоне нужно использовать другие методы. К тому же необходимо помнить про жаркую погоду, а также про пожароопасную ситуацию, которая сейчас объявлена.

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