Зло под названием «Борьба с коррупцией»

Однажды резидент «Камеди Клаб» Вадим Галынин высказался по поводу коррупции. Юморист назвал коррупцию проблемой России. Но еще большей проблемой является борьба с коррупцией. Это напоминает картину с собакой, которая пытается укусить свой хвост. По словам Галынина, нельзя бороться с тем, на чем держится государство.

Конечно, эта была шутка, содержащая определенную гиперболу. Но эта нелепость все же в какой-то мере отражает нашу современную действительность. Борьба с коррупцией иногда превращается в трагикомедию.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержан глава службы по противодействую коррупции в Северо-Западном таможенном управлении. Максим Розсыпало получил взятку в крупном размере, но оказался задержан сотрудниками ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения. Вот таким злом иногда оказывается так называемая «борьба с коррупцией».