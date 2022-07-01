Боящийся критики Беглов намерен превратить Петербург в «мертвый город»

Коронавирусные ограничения были отменены Роспотребнадзором, однако петербуржцы так и не поняли, смогут ли они участвовать в митингах. Смольный не определился с тем, можно ли разрешить в городе массовые мероприятия.

Не исключено, что Беглову выгодно сделать из Петербурга «мертвый город», чтобы люди не выходили на улицы и не критиковали работу губернатора и его подчиненных в Смольном.

Роспотребнадзор по всей стране отменил все коронавирусные ограничения, действовавшие до 1 июля. Несмотря на это, Смольный так и не смог внятно объяснить, коснется ли это постановление массовых мероприятий в Северной столице. Телеграм-канал «Ротонда» сообщил, что пресс-служба Смольного уклонилась от конкретного ответа на этот вопрос.

«В случае поступления официальных документов Роспотребнадзора в нормативные акты будут внесены необходимые изменения», — сообщили в структуре городской администрации.

Накануне губернатор Беглов продлил все коронавирусные ограничения в Петербурге до 31 августа, в том числе и запрет на проведение митингов. Очевидно, что он опасается роста протестной активности петербуржцев на фоне провальной работы Смольного. Ему удобнее сделать город «мертвым», безынициативным, в котором люди не выражают свое мнение.

В 2022 году власти Петербурга провалили две крупные реформы: мусорную и транспортную. Уборка снега зимой также оказалась полным провалом Смольного. Это обернулось ростом числа недовольных работой команды Александра Беглова.