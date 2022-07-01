ента новостей

17:13
В Ленобласти даму-депутата обвинили в присвоении 160 тысяч
17:04
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу передана новая пожарно-спасательная техника
17:01
Выпускникам МЧС в Петербурге торжественно вручили дипломы
16:48
Боящийся критики Беглов намерен превратить Петербург в «мертвый город»
16:21
Фестиваль уличного искусства и культуры "МЫПЕТЕРБУРГ"
14:33
В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:59
Депутаты предлагают запретить рекламу микрофинансовых организаций
13:58
Всероссийский день чтения вслух пройдет в Петербурге
13:55
В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!
11:43
В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер
11:30
В Ленобласти задержали мужчину, который выманивал интимные фотографии у школьниц
11:10
Бельский доволен работой
10:59
В Петербурге задержали группу аферистов, обманувших граждан на сумму более 15 миллионов рублей
10:21
Медведев снова привлек к себе внимание
09:57
IT-вакансий много
09:53
Северная Корея обвинила во вспышке Covid-19 «необычные предметы» у границы с Южной Кореей
09:45
В Ленобласти обокрали квартиру нотариуса
22:51
Небывалый масштаб «Алых парусов-2022»
22:49
Спикер петербургского парламента повторно посетил Московский район
22:47
Россия и Китай подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
22:44
Выставка казахского скульптора Тамерлана Тлеса
16:23
В Петербурге задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей
15:29
В Петербурге стартует социальная кампания по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним
15:27
Городской суд Петербурга отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом
15:05
Начало работ на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю позже
14:31
Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии
14:27
В Петербурге дело о мошенничестве в сфере туризма передано в суд
14:24
В Петербурге задержан мигрант за угон автомобиля службы каршеринга
14:20
В Петербурге задержали угонщика автомобиля «КАМАЗ»
13:07
В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Боящийся критики Беглов намерен превратить Петербург в «мертвый город»

Боящийся критики Беглов намерен превратить Петербург в «мертвый город»

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Боящийся критики Беглов намерен превратить Петербург в «мертвый город»

Коронавирусные ограничения были отменены Роспотребнадзором, однако петербуржцы так и не поняли, смогут ли они участвовать в митингах. Смольный не определился с тем, можно ли разрешить в городе массовые мероприятия.

Не исключено, что Беглову выгодно сделать из Петербурга «мертвый город», чтобы люди не выходили на улицы и не критиковали работу губернатора и его подчиненных в Смольном.

Роспотребнадзор по всей стране отменил все коронавирусные ограничения, действовавшие до 1 июля. Несмотря на это, Смольный так и не смог внятно объяснить, коснется ли это постановление массовых мероприятий в Северной столице. Телеграм-канал «Ротонда» сообщил, что пресс-служба Смольного уклонилась от конкретного ответа на этот вопрос.

«В случае поступления официальных документов Роспотребнадзора в нормативные акты будут внесены необходимые изменения», — сообщили в структуре городской администрации.

Накануне губернатор Беглов продлил все коронавирусные ограничения в Петербурге до 31 августа, в том числе и запрет на проведение митингов. Очевидно, что он опасается роста протестной активности петербуржцев на фоне провальной работы Смольного. Ему удобнее сделать город «мертвым», безынициативным, в котором люди не выражают свое мнение.

В 2022 году власти Петербурга провалили две крупные реформы: мусорную и транспортную. Уборка снега зимой также оказалась полным провалом Смольного. Это обернулось ростом числа недовольных работой команды Александра Беглова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-03-2021, 14:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до конца апреля
22-04-2022, 10:39
Беглов продлил масочный режим до середины мая
25-02-2021, 19:09
Смольный готов разрешить митинги и ждет отмашки из Москвы
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения
15-11-2021, 09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
22-07-2020, 08:26
Когда откроют торговые центры?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 14:33
В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
102
Сегодня, 11:43
В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер
0
124
Вчера, 11:36
В ДТП на КАД погиб водитель фургона
0
122
Вчера, 11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
Наверх