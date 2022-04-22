Беглов продлил масочный режим до середины мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о мерах противодействия коронавирусу. Новое распоряжение опубликовали сегодня на сайте Администрации Санкт‑Петербурга.

Большинство действующих ограничений сохранится до середины мая. В том числе Беглов решил продлить обязательность ношения масок в публичных местах и общественном транспорте.

Некоторые запреты снимут с 25 апреля. В частности, разрешается работа танцполов и просмотр культурных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах. Также устраивать развлекательные мероприятия можно будет на речных трамвайчиках. Будут разрешены экскурсии в музеях группами более 20 человек, а также индивидуальное посещение выставок.

Сняты ограничения с проведения мероприятий в караоке, барах и ресторанах. Культурные и зрелищные мероприятия можно будет проводить численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Для этого организатору следует получить разрешение комитета по культуре.