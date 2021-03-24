В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до конца апреля

Губернатор Александр Беглов продлил действие некоторых ограничений, введенных в Петербурге из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

До 30 апреля сохранятся ограничения на проведение публичных мероприятия, работу ночных кабаре, ночных клубов, курение кальянов и другие, установленные ранее до 15 мая и 30 сентября.

При этом с 25 марта допустимое число гостей, которых можно пригласить на торжественную регистрацию брака, увеличивается до 40 человек. С этой же дату нужно будет согласовывать с властями проведение спортивных, культурных, зрелищных, торжественных, досуговых и других мероприятий численностью более 75 человек. Порядок согласования установлен комитетами по культуре, по физкультуре и спорту и по промышленной политике.