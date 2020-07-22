Когда откроют торговые центры?

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве в ближайшие дни могут открыться торговые центры и рестораны. По крайней мере, Александр Беглов готов к такому шагу. Губернатор заявил, что ТЦ и заведения общепита могут открыться 27 июля.

Однако нужно будет согласовать снятие ограничений с Роспотребнадзором. Глава Петербурга намерен подключить к обсуждению этого вопроса и депутатов ЗакСа. Безусловно, город заинтересован в скорейшем открытии торговых центров и ресторанов. Бизнес платит налоги и приносит немалые деньги в городскую казну.

Посмотрим, каковы будут рекомендации Роспотребнадзора. В настоящий момент вероятность открытия ТЦ и заведений общепита достаточно высока. Но ситуация может поменяться из-за эпидемиологической обстановки.