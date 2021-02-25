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Питерец.ру » Общество » Смольный готов разрешить митинги и ждет отмашки из Москвы

Смольный готов разрешить митинги и ждет отмашки из Москвы

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Опубликовал: Вадик Котов
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После обращения справедливороссов Смольный задумался о снятии запрета на проведение митингов

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров получили ответ на обращение к губернатору Александру Беглову о необходимости разрешить публичные акции в рамках ослабления антиковидных ограничений (http://spb.spravedlivo.ru/0182515.html). Градоначальник сообщает, что обязанность носить маски на массовых мероприятиях противоречит требованиям ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях...», где установлен запрет на сокрытие лиц участниками. Решения проблемы Смольный ждет сверху: в Госдуму уже внесен закон, позволяющий участникам митингов носить маски в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, в своем обращении к Александру Беглову (http://spb.spravedlivo.ru/0182503.html) справедливороссы отмечали: с сентября этого года режим антиковидных ограничений, установленный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121, стал ослабляться. К примеру, спортивные, культурные и зрелищные мероприятия на улице с 30 января 2021 года можно проводить с любым количеством участников, нужно только обеспечить всех средствами индивидуальной защиты и соблюдать положенную социальную дистанцию. Однако смягчение ограничений не коснулось запрета на проведение публичных гражданских мероприятий – митингов, шествий, пикетов.

В своем ответе губернатор подчеркивает: поэтапное снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии осуществляется по результатам достижения показателей, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Сейчас многие мероприятия разрешены, если все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдают положенную дистанцию.

Однако, согласно федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях...», организатор мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности, – отмечается в тексте ответа губернатора. При этом лица, не подчинившиеся данному требованию, должны быть удалены с места проведения мероприятия, «в связи с чем проведение публичных мероприятий в условиях риска распространения коронавирусной инфекции среди участников таких мероприятий с использованием средств индивидуальной защиты не представляется возможным», – считают в Смольном.

Губернатор сообщает: в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о внесении изменений в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях...», который позволит участникам публичного мероприятия быть в масках или иных средствах индивидуальной защиты в случае действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима является обязательным.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Ответом губернатора мы не удовлетворены. Смольный ищет оправдания своим запретительным действиям, а не выход из сложившейся ситуации в интересах горожан. Никак не прокомментировали вопрос про одиночные пикеты – там люди стоят на расстоянии друг от друга и могут в таком случае не надевать маску. Полный запрет публичных мероприятий нарушает права и свободы жителей Санкт-Петербурга, и правительство должно искать выход, а не оправдания.
Источник: Справедливая Россия
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