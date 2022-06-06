Депутаты поддержали статус Георгиевской ленты, как символа воинской славы России

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Парламентарии поддержали проект федерального закона «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный сенатором РФ Андреем Турчаком и депутатом Государственной думы Ольгой Занко. Документом предлагается регламентировать статус Георгиевской ленты в качестве символа воинской славы России, а также Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По мнению авторов, наблюдаются случаи ненадлежащего использования и дискредитации этого общепринятого символа. Принятие закона позволит повысить уровень правовой защиты Георгиевской ленты и будет «способствовать дальнейшей консолидации гражданского общества вокруг идеи патриотизма», как отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, члены комиссии решили принять к сведению текст федерального законопроекта «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ внесен группой депутатов Госдумы РФ и сенаторов Российской Федерации. Его цель – предоставить отдельным категориям граждан преимущественное право зачисления в техникумы и колледжи. Среди них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, лица, которые подверглись радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.